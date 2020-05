I funerali del poliziotto ucciso a Napoli: «Lino un eroe, non lo dimenticheremo»

I funerali dell'agente di Polizia Pasquale Apicella, morto il 27 aprile a Napoli nel tentativo di fermare una banda di rom che aveva tentato di scassinare uno sportello bancomat, si sono svolti alla presenza del ministro degli Interni Luciana Lamorgese e del Capo della Polizia, Franco Gabrielli. La cerimonia funebre si è svolta nella chiesa evangelica del quartiere Secondigliano alla presenza dei soli familiari, del presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca e del sindaco Luigi De Magistris, in base alle restrizioni previste dalla normativa anti-Covid 19. La pagina Facebook della Polizia di Stato ha tramesso in diretta i funerali, totalizzando oltre 10 mila contatti e 1100 commenti di solidarietà alla famiglia del poliziotto, diversi dei quali polemici nei confronti dei politici. Un gruppo di colleghi ha portato a spalle la bara del poliziotto, che ha ricevuto gli onori del picchetto della Polizia. Il Questore di Napoli Alessandro Giuliano si è rivolto alla moglie dell' agente, Giuliana, che ha seguito la cerimonia abbracciata alla bara, ed ai familiari, assicurandoli della attenzione della Polizia di Stato nei loro confronti. «Non sarete mai soli - ha detto - considerateci come una seconda famiglia».



«Oggi a Secondigliano l'ultimo saluto all'agente scelto Pasquale Apicella. C'è tanto dolore per la sua morte, una tragedia che ha scosso l'intero Paese. Pasquale ci ha lasciati da eroe, mentre stava tentando di sventare una rapina. Alla famiglia la vicinanza del governo e di tutto il popolo italiano». Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ricordando l'agente morto il 27 aprile scorso nel tentativo di fermare una banda di rapinatori che aveva appena cercato di assaltare un bancomat.

«Ogni giorno la Polizia di Stato fa cose egregie, ma queste perderebbero ogni valore se lasciassimo cadere il ricordo di chi ci ha lasciato. Caro Lino, noi non ti dimenticheremo e non lasceremo mai sola la tua famiglia». Lo ha detto il questore di Napoli Alessandro Giuliano, intervenuto nel corso dei funerali con rito evangelico di Pasquale Apicella, l'agente 37enne morto nell'inseguimento di una banda di rapinatori lo scorso 27 aprile a Napoli.

La Polizia di Stato, per rendere omaggio all'agente Apicella ha postato sul proprio profilo Facebook la preghiera del poliziotto. A interpretarla Alessandro Preziosi, Violante Placido, Stefano Di Battista, Nicky Nicolai, Dario Rosciglione, Andrea Rea,Luigi Del Prete. Sulla stessa pagina sarà possibile seguire in diretta i funerali. «…Tu che sostieni gli angeli quando attraversi il cielo dipingi un paio d'ali anche per noi... All'Agente Scelto Pasquale Apicella e a tutti coloro che hanno donato la vita per il bene comune» è la dedica della Polizia di Stato.

