Sangue e terrore nella movida: uomo ucciso a coltellate a Napoli

Ultimo aggiornamento: 23:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima le parole grosse che si trasformano in urla, poi la rissa a colpi di spranga, infine un inseguimento, poi un grido disperato e infine il silenzio. Un uomo è morto, accoltellato, ieri sera a via Caracciolo: si tratta di uno straniero senza fissa dimora, di origini dell’Est, che nella zona conoscono con il soprannome di «Zeus». Un’altra persona, anche in questo caso uno straniero, è stato soccorso d’urgenza e trasportato in ospedale.L’episodio non ha ancora contorni chiari. Le testimonianze sono frammentarie e per la polizia che ha immediatamente aperto le indagini e nel corso della notte ha ascoltato le persone che cercavano divertimento a Mergellina e si sono ritrovate al centro di un incubo.