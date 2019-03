Nadia Toffa, post sull'Olocausto e la guerra tra israeliani e palestinesi: è bufera

È bufera sul post pubblicato da Nadia Toffa su Twitter. La conduttrice televisiva delle Iene ha commentato le ultime notizie relative al conflitto in Medio Oriente tra israeliani e palestinesi, legandole all'Olocausto. «Capisco profondamente il dolore per l'olocausto ma la storia dice che i palestinesi erano lì da tempo. che il Signore porti pace tra questi popoli. Preghiamo per la pace», il testo del tweet.



Immediate le polemiche. Molti, nei commenti, hanno domandato allaquale sia il nesso tra la questione mediorientale e l'Olocausto.

