La polizia lo multa e lui bestemmia: triestino viene sanzionato di altri 102 euro

TRIESTE - Curioso episodio l'altra mattina in pieno centro, piazza della Borsa, dove un triestino è finito nei guai. Era stato multato dalla Polizia locale per aver lasciato l'auto in una zona adibita al carico/scarico di merci, ma per un tempo pare eccessivo rispetto alle reali motivazioni di lavoro. Quando il diretto interessato però si è accorto della multa lasciata sul cruscotto della sua auto, evidentemente in preda alla rabbia, ha bestemmiato. A quel punto l'agente di polizia locale ha deciso di elevargli una seconda multa di 102 euro. Il regolamento di polizia urbana vieta infatti la bestemmia e il turpiloquio nei luoghi pubblici. Poi sui social un parente del multato ha raccontato la vicenda e la presunta "vittima" della severità dell'agente ha postato una foto sorridente. Contento lui.

Il multato sui social network

Ultimo aggiornamento: 12:24

