Mose, test superato: in 50 minuti sollevate tutte le 78 barriere

Si è concluso in soli 50 minuti oggi il nuovo test di sollevamento in contemporanea di tutte le 78 barriere del Mose alle tre bocche di porto di Lido, Chioggia e Malamocco. Ne dà notizia l'ufficio del Commisario straordinario per l'opera. Il sollevamento si è svolto quindi in un tempo ben al di sotto della soglia prudenziale fissata in 120 minuti, in considerazione dello stato di completamento parziale degli impianti.

Il test odierno fa seguito alle prove del 7 agosto e del 10 luglio scorsi che si stanno svolgendo al fine di consolidare il pieno funzionamento delle barriere e raccogliere ulteriori elementi conoscitivi per migliorarne le performance e intervenire tempestivamente sulle eventuali criticità. Le prove servono anche a proseguire il perfezionamento della formazione delle squadre di tecnici chiamati a presidiare le bocche di porto durante i sollevamenti.

