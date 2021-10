Venerdì 8 Ottobre 2021, 08:44

Un operaio è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto, mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria (Barletta-Andria-Trani). L'incidente è avvenuto ieri sera. La vittima si chiamava Nunzio Cognetti, di 30 anni. A quanto si apprende, l'operaio è stato prima soccorso dai colleghi e subito dopo dal personale del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il macchinario è stato posto sotto sequestro.