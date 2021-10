Cosenza, esalazioni tossiche da una vasca di mosto d'uva: quattro morti, grave una donna. Chi sono le vittime

Sabato 2 Ottobre 2021, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 15:36

Tragedia a Cosenza. Quattro persone sono morte in Calabria a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d'uva. Una quinta persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale. L'incidente è avvenuto nel comune di Paola (Cosenza) in contrada Carusi.

Milano, due operai morti congelati nel deposito di azoto dell'Humanitas. In un giorno 6 vittime sul lavoro in Italia

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto TOSCANA Pisa, agricoltore morto decapitato da una trebbiatrice CRONACA Milano, 2 operai morti in un deposito di azoto PAVIA Pavia, morti 2 operai investiti da vapori tossici BRINDISI Bracciante morto per il caldo MILANO Milano, due operai morti congelati nel deposito di azoto... PIEVE EMANUELE Due operai napoletani morti schiacciati da una lastra di metallo...

Pisa, agricoltore morto decapitato da una trebbiatrice: aveva 54 anni

Cosenza, quattro morti per esalazioni da una vasca di mosto

Sul posto presenti del Vigili del fuoco in attesa anche di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.

Le vittime sarebbero due anziani di 70 anni, un 50enne e un 46enne. Una quinta persona, donna, è stata trasportata in ospedale in eliambulanza con segni di asfissia. Le quattro persone sarebbero cadute in una vasca di mosto mentre erano impegnate nella vendemmia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche i medici del 118 e due elisoccorso.

Chi erano le vittime

Si chiamavano Giacomo e Valerio Scofano, rispettivamente di 70 e 50 anni, e Santino e Massimo Carnevale, padre e figlio di 70 e 40 anni, le quattro vittime della tragedia. Secondo una prima ricostruzione la prima vittima scesa nel locale che ospitava la vasca dove era contenuto il mosto sarebbe stata colpita da malore e gli altri tre si sarebbero calati a loro volta nella vasca perdendo anche loro la vita. Tre delle vittime sono state trovate all'interno della vasca mentre una quarta era posizionata quasi all'esterno del locale forse nel tentativo estremo di uscire. A poca distanza è stata trovata invece la donna priva di coscienza che è stata soccorsa e trasporta in elisoccorso nell'ospedale di Cosenza.

Il pm: «Locale non era sufficientemente arieggiato»

«Il locale in cui le quattro vittime stavano preparando il vino non era sufficientemente arieggiato». Lo ha detto all'Ansa il Procuratore della Repubblica di Paola, Pierpaolo Bruni. Le vittime si trovavano in un magazzino di loro proprietà. I loro corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Paola e Rende, che hanno anche soccorso la donna intossicata, anche lei componente del nucleo familiare e che era priva di sensi. La Procura di Paola ha avviato un'inchiesta su quanto é accaduto. Sul posto si é recato il sostituto procuratore Antonio Lepre. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Paola.