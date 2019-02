Muore a 19 anni in un incidente nel Bresciano. Nel 2010 toccò la stessa sorte al fratello

Ultimo aggiornamento: 19:01

aveva 19 anni: èin un tragiconella notte di domenica, alle 4 e mezza del mattino nel bresciano, di ritorno dopo una serata in discoteca con tre amici, due ragazzi e una ragazza, adesso ricoverati in ospedale.Quella che però normalmente sarebbe una tragedia, lo è doppiamente per via della storia di Gabriele: nove anni fa infatti suo fratello Simone, che aveva proprio 9 anni più di lui (nel 2010 aveva anch’egli 19 anni), è morto anche lui in un incidente stradale. Un tragico destino che lega questi due fratelli e che ha sconvolto non solo la loro famiglia ma anche la comunità locale.Il sindaco di Ubiale, paese in provincia di Bergamo che ha dato i natali a Gabriele e Simone, ha deciso in segno di lutto di tenere le bandiere a mezz’asta. «Farò visita alla famiglia per portare il cordoglio del comune, anche se è difficile alleviare il dolore di due genitori», ha detto il sindaco Ersilio Gotti, scrive il Corriere della Sera.