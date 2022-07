Brescia, ragazzino di 15 anni morto investito mentre torna a casa a piedi dopo la Notte bianca

È morto investito da un'auto: Daniele Goffi aveva 15 anni e stava tornado a casa a piedi dopo una serata di festa. Daniele è morto sul colpo nella notte tra sabato e domenica, investito da un'auto mentre camminava lungo la strada provinciale che collega Urago d'Oglio e Rudiano, in provincia di Brescia.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto ABRUZZO Muore sulla Maiella per salvare il suo cane: precipita per 15... TERAMO Si schianta con l'auto contro un muretto: 67enne muore... IL DRAMMA Morte sul Raccordo, il testimone: «L'ho visto sbandare... SARONNO Francesco Facchinetti, morto l'amico in un incidente:... IL DRAMMA Perugia, vola col suo camion dal Raccordo: chi era Ruggero...

L'incidente si è verificato poco dopo mezzanotte, mentre in compagnia di un coetaneo stava rincasando dalla Notte Bianca di Rudiano a cui avevano partecipato, organizzata nel paese vicino. Per Daniele non c'è stato nulla da fare mentre l'amico che era con lui, è stato sbalzato a terra ma è sopravvissuto: trasportato in ambulanza all'ospedale di Chiari, ha rimediato una frattura al braccio.

Testimone della tragedia sarà ascoltato dai carabinieri. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso da Brescia, ma nonostante i tentativi di rianimazione, Daniele non è sopravvissuto. Sotto choc il 23enne alla guida della vettura, che viaggiava nella stessa direzione dei due ragazzini: il giovane, come la vittima residente anche lui a Urago d'Oglio, paese di 3800 abitanti, ha dichiarato di averli visti solo all'ultimo minuto e di non essere riuscito a fare nulla per evitarli.

L'automobilista ieri notte è stato sottoposto in ospedale ai prelievi del sangue e i risultati hanno escluso la presenza di alcol e droga. Il mezzo è sotto sequestro e il giovane resta indagato a piede libero per omicidio stradale nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Brescia che vuole fare piena luce sull'investimento mortale.

Lungo lo stesso tratto di strada, scarsamente illuminato, negli ultimi anni si erano già registrati altri incidenti stradali, di cui due mortali. In uno aveva perso la vita un ciclista, travolto da un motociclista che era in seguito anche lui deceduto a causa delle ferite riportate nello schianto. In un altro incidente, un anziano era stato investito e ucciso da un pirata della strada: il suo corpo era stato rinvenuto in un fosso diverse ore dopo.