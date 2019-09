Napoli, bimba di sei mesi muore soffocata nella culla per un rigurgito di latte

Tragedia a Acerra (Napoli). Una bimba di sei mesi è infatti morta nella sua culla probabilmente a causa di un rigurgito di latte. La bimba era stata messa nella culla dalla madre, dopo la cena: poco dopo la mezzanotte sembrerebbe aver avuto problemi respiratori a causa di un rigurgito di latte.

Non appena i genitori si sono accorti della gravità della situazione sono corsi in ospedale ma i medici, dopo aver cercato in tutti i modi di tenerla in vita, hanno potuto soltanto confermarne il decesso. Considerata la situazione, i medici hanno anche provveduto ad avvisare le forze dell'ordine, ma poco dopo la salma della piccola è stata riconsegnata ai genitori per i funerali.

La Procura ha deciso infatti di non avviare indagini, poiché, una volta accertata la causa naturale del decesso, una fatalità che esclude qualsiasi tipo di responsabilità dei genitori.

