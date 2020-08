L'amica è stanca e loro la lasciano sola sul Monte Civetta a 3.000 metri di altitudine: «Ci vediamo giù»

Quando si va per montagne con gli amici può capitare che qualcuno resti un po' indietro. Un gruppo di escursionisti ungheresi, però, non ha voluto sentire ragioni e ha abbandonato a 3.000 metri la compagna che era troppo stanca per intraprendere subito la discesa. Fatta la ferrata degli Alleghesi e cominciata la discesa dal monte Civetta (Belluno), gli amici (si fa per dire) hanno lasciato da sola la loro compagna 41 enne in difficoltà.

Il gruppo una volta sceso a a valle e visto che la donna non rientrava al rifugio hanno dato l'allarme. Oltre all'elicottero hanno dovuto agire alcune squadre del Soccorso alpino. Alla fine la 41enne ha raggiunto il gruppo grazie all'aiuto di un altro escursionista che, contrariamente ai propri compagni, l'ha notata in difficoltà e l'ha aiutata.

Ultimo aggiornamento: 15:54

