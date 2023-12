Monfalcone, il Comune chiude la moschea: 8.000 musulmani in protesta da tutta Italia. La sindaca: «Prevaricazione»

MONFALCONE - Il Comune chiude le moschee e in segno di protesta oltre 8.000 musulmani hanno partecipato oggi, 23 dicembre 2023, ad una manifestazione a Monfalcone: si tratta di cittadini, famiglie, lavoratori del posto ed altri arrivati da tutta Italia. Da una parte della città si festeggia il Natale, dall'altra c'è la manifestazione con gli striscioni «Siamo musulmani, siamo monfalconesi e siamo italiani». La sindaca Anna Maria Cisint attacca: «Questa è prevaricazione della comunità musulmana, preoccupano per il loro richiamo all'intolleranza verso l'accettazione».

L'unico striscione consentito dagli organizzatori è stato quello con la scritta «siamo tutti Monfalconesi. No alle divisioni», che apriva il corteo. Al microfono è stato chiesto di esporre solo bandiere dell'Italia e dell'Europa. Gruppi sono arrivati da tutto il Nordest ma anche dall'Emilia Romagna e da altre zone. Chiesto a gran voce «il rispetto dei diritti, per chi vive e lavora a Monfalcone. Rispettare i diritti - è stato sottolineato a più riprese - vuol dire consentire l'integrazione». La manifestazione è iniziata verso le 13 e si è svolta in modo pacifico: le persone sono progressivamente e in modo ordinato defluite dalla zona della mobilitazione dopo la conclusione del corteo e degli interventi dal palco.

La sindaca: «Questa è prevaricazione della comunità musulmana»

Non si è fatta attendere la reazione della sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint che ha festeggiato proprio questa mattina, 23 dicembre, in piazza il Natale con lo scambio di auguri mentre in un'altra zona della città era in corso la manifestazione. «In questa vigilia natalizia, Monfalcone ha avuto la più evidente dimostrazione della volontà di prevaricazione da parte della comunità musulmana per imporre il proprio modello islamico più integralista - scrive la prima cittadina in una nota - Da un lato, nel centro cittadino e nei quartieri, la voglia di festeggiare il momento più alto della Natività nel quale si riconoscono i principi cristiani che sono alla base della nostra civiltà dall'altro un'indecorosa protesta basata su presupposti inquietanti che preoccupano per il loro richiamo all'intolleranza verso l'accettazione dei nostri presupposti di convivenza sociale e legalità».

Cisint si definisce «profondamente colpita e gratificata» dalle «espressioni di affermazioni di vicinanza per gli attacchi ricevuti in queste settimane e di affetto avuti dai tanti cittadini incontrati dinanzi al presepe», simbolo «dell'insegnamento che orienta la nostra visione nel segno dei valori di famiglia, solidarietà e dignità umana, di uomini e donne».

La sindaca sottolinea di aver chiesto ai promotori della manifestazione «di evitare la forma di protesta scelta» durante il periodo natalizio, «invito rifiutato». Così come «in precedenza si è rifiutata ogni forma di disponibilità e dialogo». «Da mesi prevalgono gli atteggiamenti di una sfida fondamentalista che assume tratti inaccettabili allorché si pone in contrasto con le leggi e le norme italiane che tutti i cittadini sono chiamati a rispettare, cioè i centri islamici non in regola con prescrizioni urbanistiche e sull'incolumità pubblica», sottolinea la sindaca, e poi aggiunge «sopraffazioni contro le donne, e le espressioni di violenza che inneggiano al terrorismo palestinese». Critiche alla sinistra, che «sta ancora dalla parte sbagliata». Cisint annuncia che «non si lascerà intimidire da manifestazioni come quella odierna».

Pd: «Cisint "cattiva maestra" non può dar lezioni»

Ad intervenire sulla questione è anche la segretaria del Pd del Friuli Venezia Giulia Caterina Conti (che ha preso parte al corteo) che non usa mezzi termini: «Il Pd manifesta totale dissenso contro le politiche della sindaca Cisint. Noi siamo seriamente impegnati a difendere sicurezza e legalità, ma i cattivi maestri come la Cisint non possono dar lezioni. Quindi diciamo no alle iniziative incendiarie della sindaca, pericolose per un territorio già sotto pressione. No a chi fomenta divisioni, alimenta scontri, inquina i rapporti tra le persone a Monfalcone. Chiediamo dialogo e soluzioni condivise, lavoro giusto per tutti, più opportunità per le donne». La segretaria è oggi a Monfalcone proprio al corteo promosso dalla comunità islamica per chiedere di esercitare il diritto costituzionale di culto. «Se questo è il preambolo di una candidatura alle Europee - aggiunge la segretaria dem - Cisint sta dimostrando nei fatti di essere persona inadeguata per rappresentare la nostra regione in Europa. Inaccettabili anche eventuali premi di consolazione alla presidenza dell'Autorità portuale, per la totale impreparazione tecnica e la divisiva cultura politica che rappresenta, opposta alla vocazione internazionale del nostro Adriatico».

Lega: «Cisint sindaco coraggioso nonostante la campagna d'odio»

Il senatore e segretario regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia Marco Dreosto sostiene la prima cittadina: «Nel raccoglierci oggi intorno al sindaco Anna Cisint, come Lega abbiamo voluto dimostrare tutta la nostra solidarietà a un sindaco coraggioso che ci mette la faccia per le battaglie che porta avanti. Nonostante una campagna d'odio anche a danno della sua sicurezza personale, la tenacia di Cisint nella difesa dell'italianità di Monfalcone non arretra. È stata una piazza che ha voluto unire e non dividere i monfalconesi, accumunati da una battaglia a favore della legalità, della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Una piazza pacifica che non vuole creare uno scontro, ma essere un presidio di legalità che denuncia il patriarcato, quello vero, dell'estremismo islamico dicendo no alle spose bambine, no al burqa, no alla violenza sulle donne e no all'islamizzazione della nostra terra».