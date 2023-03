B&B sequestrato a Monfalcone, era diventato casa di appuntamenti per escort e trans: il tariffario su internet

Il Bed & Breakfast "Enjoy" di Monfalcone (Gorizia) è finito sotto sequestro. La struttura ricettiva era infatti diventata meta frequente di escort e trans, per lo più di origine sudamericana, che la utilizzavano come casa di appuntamenti. Per questo motivo il Gip del Tribunale di Gorizia ha disposto il squestro preventivo.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica goriziana, il B&B - posto nella zona pedonale del centro cittadino - era ben conosciuto: la posizione strategica e la riservatezza del proprietario, che tollerava l'attività che vi si svolgeva, lo avevano reso meta privilegiata, tanto che il «via vai» aveva attirato l'attenzione degli investigatori.

L'attività era stata anche pubblicizzata su alcuni siti web. Durante il sequestro, eseguito dalla Polizia, sono state identificate due escort straniere, che occupavano stanze separate. Il titolare della struttura è stato denunciato. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi su eventuali violazioni anche delle norme del Testo unico di pubblica sicurezza.