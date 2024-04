Milano design week 2024, Glo for art espone Flower up di Emiliano Ponzi

Glo, brand dei dispositivi per stick di tabacco da scaldare, debutta al Fuorisalone di Milano. Presenta Flower up di Emiliano Ponzi, un'installazione inno al rinnovamento che inaugura la primavera con il suo giardino delle meraviglie tra digitale e reale.

La tecnologia Canon protagonista alla Milano Desing Week

Il site-specific è realizzato per rendere l'esperienza artistica accessibile a tutti e per interpretare il futuro attraverso nuovi linguaggi e forme visive.

Sarà esposto dal 15 al 20 aprile dalle 10 alle 20 e il 21 aprile dalle 10 alle 19 a Milano, in via Statuto 2, all'interno dell'hub Gattinoni del Fuorisalone.

Il percorso dell'esperienza artistica

Il visitatore si trova coinvolto su più livelli e più ambienti, dove digitale e reale si incontrano in un'esplosione di colori e forme che elevano l'esperienza positiva degli ospiti.

Il percorso del visitatore inizia, superato un grande portale d’ingresso, da un tunnel immersivo, dove realtà e meraviglia si intrecciano in una realistica esplosione di sagome, cromie e petali fluttuanti. La natura diventa colore, l’innovazione si fa invenzione, i colori dei dispositivi di glo hyper pro fluttuano nell’aria creando uno straordinario percorso che accompagna il visitatore verso l’area esterna. Qui prende vita il “Giardino delle meraviglie”. L'esperienza passa così dal piano digitale a quello reale. Un giardino fiorito fa da cornice ad un chiostro privato che attraverso un tappeto di petali conduce ad una sorprendente scultura di grande impatto: un maestoso albero con fiori e petali colorati che diventa il vero protagonista dello spazio. Un'installazione tesa a trasmettere positività accompagnata da proiezioni serali di grande effetto. Per finire, una pioggia intermittente di petali.

Cosa rappresenta l'opera per l'artista

«Il visual dell’installazione vuole rappresentare un auspicio. Quello di seminare condivisione, perché il condividere è il miglior modo per sviluppare empatia» ha detto l'artista visivo e illustratore Emiliano Ponzi. «Non importa quale sia la circostanza, se ne uscirà comunque un po’ più umani. Trovarsi stupiti sotto un trionfo di colori e forme, pensate allo scopo di ritrovarsi in un sentire comune».

L'evento

Lo spazio espositivo interamente ideato e progettato da Emiliano Ponzi vivrà all’interno dell’hub Gattinoni, in via Statuto 2, nel cuore di Brera, che si trasformerà nel glo hub per un’intera settimana. La location ospiterà una serie di iniziative ed eventi, tra cui due serate de Le Cannibale, su invito e riservate ad un pubblico adulto, permettendo di vivere un’esperienza immersiva dove musica e arte amplificheranno l’esperienza dei visitatori. Glo for art accompagnerà inoltre i visitatori di Brera Design District in due ulteriori punti nevralgici del quartiere, gli info point, trasformandoli in installazioni outdoor con cui interagire.