Milano, 30 di notte sul bus: nonostante gli avvisi dagli altoparlanti nessuno scende

Sono saliti tutti insieme, in gran parte con la mascherina, ignorando un messaggio vocale che sottolineava come il bus fosse pieno e che quindi era necessario scendere. Una trentina di persone è salita così la notte scorsa, intorno alle 5, a bordo di un autobus sostitutivo della linea metropolitana rossa di Milano rendendo di fatto impossibile le misure di sicurezza. È stato l'autista, in viale Monza, zona est del capoluogo lombardo, a segnalare l'episodio ad Atm che ora sta verificando l'accaduto. La scorsa notte le corse sostitutive della metro erano meno rispetto al solito, dal momento che il giorno prima era il Primo maggio. Grande allarme a Milano, come nel resto d'Italia, in vista della fase 2 che inizierà lunedì.

