FS Italiane, su Frecce e Intercity arriva biglietto nominativo. Potenziato servizio regionale

(Teleborsa) -. Arriva anche ilsia per lesia per gli, per i quali laLa novità annunciata dalsulla testatain vista della, va ad aggiungersi alle opportune cautele richieste a coloro che si spostano con mezzi pubblici: dall'obbligo dia a all'uso dimonouso, dall'utilizzo deidelle mani, presenti su ogni treno, al mantenimento dellaIl biglietto nominativo, nel pienodegli obblighi della, garantirà un maggior livello diconsentendo, ad esempio, di essere avvisati nel caso in cui si sia condiviso il viaggio con un passeggero risultato successivamente positivo al virus. Con l'obbligo di prenotazione, prende il via anche un sistema di", che comporterà unamassima, così da poter consentire il distanziamento sociale richiesto dalle norme di profilassi.Dal 4 maggio, l'offerta dei servizi die, progressivamente, anche nazionale, conoscerà unin una misura coerente a soddisfare la maggior domanda di mobilità prevista a partire dal 4 maggio. In particolare, nel trasporto regionale,sarà tale da evitare l'affollamento einterpersonale. Rafforzato anche il: sui convogli saranno chiaramente indicate lee verranno fornite con ogni mezzo (monitor, diffusori audio, locandine) iindividuali da tenere durante e alla fine del viaggio. Il personale addetto alla sicurezza ed al controllo segnalerà puntualmente ogni comportamento difformi dalle norme