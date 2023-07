Lampedusa in tilt, sbarcati altri 240 migranti. Soccorse 5 imbarcazioni: l'hotspot ora ospita 2 mila persone

Notte complicata per l'isola siciliana di Lampedusa e per i migranti sbarcati. Sono 240 le persone sbarcate nell ultime ore. Al momento sono tutti trasferiti all'hotspot dove in questo momento ci sono quasi 2 mila ospiti. Sottolineiamo che ieri sono arrivati 654 migranti.

Migranti, nuovo Decreto flussi approvato in cdm: spinta per l’ingresso di badanti e infermieri

Sono cinque le imbarcazioni soccorse dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Un barchino, che non è stato ancora trovato, è invece riuscito ad arrivare direttamente a Playa de Palme e i 17 etiopi e sudanesi che vi erano a bordo sono stati bloccati, dai carabinieri, sul lungomare Luigi Rizzo. Ieri sull'isola c'erano stati 15 approdi con un totale di 653 persone.

Sui natanti soccorsi c'erano 40, 41 (14 donne e 8 minori), 40 (4 donne), 37 (6 donne) e 65 (10 donne) originari di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Liberia, Senegal, Mali, Burkina Faso, Gambia, Sierra Leone e Sudan.

L'ultima carretta soccorsa, un gommone di 10 metri con a bordo 65 migranti, è stata trovata, al momento dell'intercetto, priva di motore. I sei gruppi di migranti, dopo i primi controlli sanitari, sono stati portati all' hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 1.979 ospiti.

Migranti, raffica di #sbarchi a #Lampedusa: 1.200 #arrivi in poche ore. E pure coi trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, restano oltre 1.800 migranti nell'#hotspot dell'isola.

E #Salvini è furioso contro "l'Europa chiacchierona. Così non si va avanti" pic.twitter.com/m7P3CLGFCa — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) July 10, 2023

Per la mattinata, la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 472 persone con il traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle e, con un volo charter per Bologna, di altri 180.