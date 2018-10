Migranti, nave italiana con Ong e parlamentari in missione nel canale di Sicilia

In missione nel canale di Sicilia la nave italiana, «Mediterranea»: è partita per svolgere nel Mediterraneo attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia «della drammatica situazione che vede donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli in assenza di soccorsi e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei.

Tra i promotori del progetto varie associazioni, Onlus, ONG tra cui Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, ONG Sea-Watch, magazine online I Diavoli e l'impresa Moltivolti. Garanti un gruppo di parlamentari, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile.

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA