Migranti, incendio nella tendopoli di San Ferdinando: un morto

Un migrante proveniente dal Gambia è morto stasera in un incendio sviluppatosi nella tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, dove vivono centinaia di extracomunitari. Secondo quanto si è appreso, il rogo, che ha distrutto due baracche, si sarebbe sviluppato in seguito ad un fuoco acceso in una delle baracche da qualcuno tra i migranti per riscaldarsi dal freddo della notte. © RIPRODUZIONE RISERVATA