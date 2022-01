Meteo, weekend freddo con pioggia e neve a bassa quota. Da martedì torna il bel tempo

Quello dell'8 e 9 gennaio sarà un weekend di freddo con pioggia e neve a bassa quota in cui continuano a farsi sentire le conseguenze della perbazione dell'Epifania. Maltempo soprattutto al Nord e al Centro. Le condizioni meteo miglioreranno però a partire da martedì quando tornerà il bel tempo sulla penisola.

Meteo, le previsioni per il weekend dell'8 e 9 gennaio

Durante il fine settimana ci sranno freddo, pioggia e nevicate a bassa quota, che si estenderanno dal Nord verso il Centro e le regioni meridionali. Lo indicano le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, del sito www.iLMeteo.it. «Mentre sabato le piogge interesseranno soltanto Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, domenica gran parte d'Italia verrà raggiunta da un affondo artico che darà vita a una perturbazione fredda», si legge nella nota. Nella mattinata di sabato il tempo tenderà a peggiorare debolmente in Lombardia ed Emilia Romagna, con possibili nevicate fino in pianura; nubi sul resto delle regioni settentrionali.

Si prevede inoltre un peggioramento anche dalla Toscana verso Umbria, regioni adriatiche e Lazio, con precipitazioni via via più intense e nevicate a quote a quote sempre più basse, fino a 300-400 metri su Toscana interna, Lazio e Umbria e fino a rasentare le zone costiere di Marche e Abruzzo verso sera.

In serata la perturbazione raggiungerà il Sud, dalla Campania e dalla Calabria verso Sicilia, Basilicata e Puglia. con piogge battenti e neve a quote collinari in serata. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione, soprattutto dove agirà il maltempo; si prevedono poi venti forti di Maestrale attorno alla Sardegna e su tutto il Mar Tirreno, con intense mareggiate lungo le coste esposte.

Per domenica 9 gennaio si prevede neve nelle prime ore del mattino in Lombardia ed Emilia Romagna e un progressivo peggioramento al centro a partire dalla Toscana verso Sud.