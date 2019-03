Meteo, settimana con ribaltone totale: tornano piogge, temporali e neve

Meteo in peggioramento, con due perturbazioni che spezzano la parentesi primaverile degli ultimi giorni: un ribaltone totale su alcune regioni del nostro Paese. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il primo fronte perturbato è atteso già per la giornata di oggi, quando in mattinata avremo nubi sparse ed alcuni piovaschi fra l'est del Piemonte e la Liguria dove potranno scoppiare alcuni temporali.

Le correnti perturbate oceaniche, coraggiosamente si affacciano nello scenario meteorologico italiano nel tentativo di erodere l'anticiclone nord africano, il quale, da settimane condiziona la situazione meteo climatica su gran parte dello scacchiere europeo.

Col passare delle ore avremo un peggioramento sulla Lombardia, il Trentino Alto Adige e nel pomeriggio su Veneto ed e Friuli Venezia Giulia. Rovesci sono attesi sulla zone settentrionali della pianura padano veneta dunque, sulle Prealpi; fenomeni nevosi sulle Alpi alle quote medio alte. In calo le temperature. In serata, la situazione, comincerà già a migliorare ad iniziare dal Piemonte. Sul resto del Paese il brutto tempo non riuscirà a far sentire la sua influenza a parte un po' di nubi irregolari altrove al Nord e sul Tirreno centrale, specie sull'alta Toscana.

Domani il fronte d'instabilità correrà veloce verso sud est portando qualche timido disturbo al Centro, come in Umbria, nel sud del Lazio e fino alla Campania con isolati piovaschi. Giovedì arriverà un secondo e più deciso peggioramento. Ancora una volta le estreme regioni settentrionali nel mirino della perturbazione. Tornerà la pioggia sul Piemonte, sulla Liguria con temporali sparsi. Nel corso della giornata forti fenomeni potranno colpire l'arco alpino e le Prealpi, specie fra Lombardia e Trentino Alto Adige con nevicate a tratti abbondanti sopra i 1300-1400 m. di quota. Forti piogge anche su Veneto settentrionale e sul Friuli Venezia Giulia con nevicate prossime ai 1500/1600 metri. Meglio altrove. Temperature in calo al Nord Ovest e nei settori raggiunti dalle precipitazioni. Venerdì l'instabilità insisterà sulle medesime zone ad esclusione dei settori occidentali dove è atteso un graduale miglioramento. Permanenza di bel tempo sul resto del Centro e del Sud in un contesto ulteriormente più mite per venti orientati da Scirocco.

