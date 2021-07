Maltempo in Lombardia, a Como fiumi esondati e strade chiuse: 50 persone isolate per una frana

Martedì 27 Luglio 2021, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 16:04

Il maltempo continua a flagellare la Lombardia. Pesante la situazione a Como dove, dopo le violente piogge di questa notte che si sono sommate a quelle dei giorni passati, praticamente tutti i torrenti che scendono a picco dalle montagne sopra il lago si sono ingrossati a dismisura e sono esondati invadendo le strade e provocando ingenti danni un pò in tutti i centri abitati.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto CRONACA Video METEO A Milano grandine e nubifragi PREVISIONI Meteo, maltempo al Nord, caldo africano al Centro-Sud: Italia... ITALIA Maltempo Como: frane, torrenti esondati e strade bloccate....

Statale Regina chiusa al traffico

Maltempo, frane e fiumi esondati a Como

Da questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 60 interventi di soccorso nel Comasco dovuti al passaggio di una perturbazione che ha causato allagamenti, frane e smottamenti, la maggior parte dei quali lungo la Strada Statale 340 Regina, che costeggia il lago di Como. A Brienno, comune più colpito dal maltempo, una frana ha causato una fuga di gas lungo la SS 340 in direzione di Argegno, ed ha bloccato 50 persone all'interno delle proprie abitazioni.

Sempre a Brienno una signora anziana bloccata in casa è stata soccorsa e portata al sicuro, mentre è in corso l'evacuazione di una persona affetta da Sla e della sua badante bloccati da una frana nel loro appartamento. A Cernobbio i vigili del fuoco hanno evacuato due condomini minacciati dall'esondazione del torrente Breggia. Tra Argegno e Colonno i mezzi per il movimento terra del Corpo nazionale hanno liberato la SS 340 da una frana che ostruiva la circolazione. Colpita da smottamenti anche Laglio, dove in località Torriggia una frana ha danneggiato il parapetto lungo il lago

Pesante la situazione a Cernobbio, dove varie rogge hanno invaso le strade e raggiunto le case. Sono molti i paesi isolati: la statale Regina risulta interrotta tra Cernobbio e Moltrasio, poi a Brienno e a Colonno, Impraticabile anche la via alternativa nel Basso Lario: la provinciale 71 è interrotta a Carate Urio e a Laglio (dove la furia delle acque ha spazzato via un pezzo di lungolago).

Grandinata sull'A1, parabrezza distrutti e auto ferme lungo l'autostrada

Chiusa anche la provinciale Argegno-Schignano, problemi inoltre tra Nesso e Lezzeno, sulla sponda occidentale del lago, dove un camionista è stato evitato per un soffio da un'improvvisa caduta di massi, alberi e fango sulla carreggiata della ex statale Lariana, che resta interrotta anche all'altezza di Blevio. Centinaia i vigili del fuoco e i volontari, della protezione civile e non solo, chiamati per allagamenti e ripulire dai detriti. Sotto controllo, almeno per il momento, il livello del Lario che è comunque cresciuto nelle ultime ore.