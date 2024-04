Anticiclone sub tropicale, come cambia il tempo? Stop alle piogge, caldo e temperature in aumento in tutta Italia

La primavera è in arrivo. La perturbazione atlantica che ha coinvolto gran parte dell'Italia soprattutto nel lunedi di pasquetta portando temporali, frane e grandinate, è pronta a salutarci. La pressione sembra essere pronta a salire con il tempo che dovrebbe stabilizzarsi e il caldo che dovrebbe arrivare.

Anticiclone sub tropicale

Secondo quanto viene riportato da 3bmeteo, l'alta pressione in un primo momento non sarà molto decisa infatti nella giornata di mercoledì 3 aprile, un intenso passaggio nuvoloso potrebbe portare piogge sui settori alpini e prealpini ma in maniera piuttosto modesta.

Questo primo fine settimana di aprile sarà dunque interessato dalla presenza dell'anticiclone Sub-tropicale che dovrebbe garantire perlomeno fino al weekend, tempo stabile, ampiamente soleggiato e soprattutto con temperature in aumento.

Le temperature

Sulle regioni settentrionali si potranno raggiungere temperature che oscillano tra i 24-25 gradi, valori, questi, sopra la media del periodo di circa 5-6 gradi. Farà caldo anche sul resto d’Italia con temperature massime sempre superiori ai 20-23 gradi su gran parte delle città.

Nel dettaglio

Martedi 2 aprile: al Nord sarà una giornata in prevalenza soleggiata, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti al mattino sulle zone interne del Levante Ligure, in diradamento, dal pomeriggio in prossimità dei settori alpini, associati a qualche piovasco sul settore dolomitico, in esaurimento in serata. Al Centro annuvolamenti irregolari sulle zone interne della Toscana e su tratti del Lazio con qualche pioggia nella prima parte della giornata, in esaurimento e con tendenza a schiarite sempre più ampie. Soleggiato sul versante adriatico. Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulle zone tirreniche.

Mercoledi 3 aprile: al Nord nubi in aumento sin dal mattino con qualche pioggia in giornata su Piemonte orientale, Levante Ligure, Alpi, Lombardia, entro sera anche alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma contemporaneamente i fenomeni cesseranno a partire da ovest con schiarite in arrivo la sera. Spruzzate di neve sulle Alpi oltre i 1300/1500m. Al Centro cielo offuscato da stratificazioni alte al mattino, nubi in ulteriore intensificazione dal pomeriggio sulle zone tirreniche con qualche pioggia in arrivo sull'alta Toscana, in esaurimento dalla sera. Al Sud stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature senza variazioni di rilievo.

Giovedi 4 aprile: qualche annuvolamento sparso sulle regioni settentrionali, specie su Liguria e zone alpine, anche compatto sulla costa ma senza fenomeni associati. Altrove condizioni di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato. Temperature in aumento con massime fino a 22/24°C al Sud.

Venerdì 5 aprile: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, pur con annuvolamenti sparsi al Nord più frequenti sull'alta Val Padana e soprattutto in Liguria, senza fenomeni associati. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime fino a 23/24°C al Sud.