Renzi condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti

La Corte dei Conti della Toscana ha condannatoper un danno erariale di 15 mila euro, in relazione alla nomina nel 2005, quando era presidente della Provincia di Firenze, di un collegio di direzione provinciale in luogo di un singolo dg. Insieme a Renzi, condannati anche i 4 direttori generali e l'assessore al bilancio in carica al momento della nomina. Il danno erariale complessivamente ammontava a 125mila euro e era stato contestato in parte anche al segretario provinciale dell'epoca, poi deceduto.Sempre oggi è emerso che Renzi ha ricevuto dalla procura presso la Corte dei conti della Toscana un invito a dedurre per un presunto danno erariale per la scelta di due collaboratori privi di laurea per il suo staff quando era sindaco di Firenze, fatti risalenti al 2009. In questo caso il presunto danno erariale attribuito a Matteo Renzi, coinvolto insieme ad altri due dirigenti, è di 69.000 euro.