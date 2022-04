Matteo Melchiori morto ad Asiago, era scomparso da 24 ore: non si esclude il gesto estremo

Matteo Melchiori è morto. L'uomo era sparito dalla propria abitazione di Feltre, nel Bellunese. Era stato visto allontanarsi verso le 9.30 del 19 aprile in auto, una Jeep Compass bianca, con addosso gilet in tela e scarpe basse nere. Il quarantenne è stato trovato senza vita nella zona di Asiago nella serata di mercoledì 20 aprile 24 ore dopo quindi la scomparsa. La prefettura di Belluno aveva attivato il Piano provinciale per la ricerca persone scomparse. Indagini sono in corso sulle cause del decesso di Matteo Melchiori da parte delle forze dell’ordine, non si esclude un possibile gesto estremo.

Ladispoli, accoltella moglie e figlia 17enne dopo una lite: sono entrambe gravissime. L'uomo ha poi provato a uccidersi