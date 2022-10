Marzia Capezzuti, trovato cadavere in un casolare: forse è della 29enne scomparsa da marzo

Marzia Capezzuti, il caso della 29enne originaria di Milano scomparsa da marzo potrebbe essere giunto ad una svolta. Chi l’ha visto annuncia su Twitter: «Cadavere ritrovato presso un casolare tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano. Test del Dna per identificarlo».



Marzia Capezzuti scomparsa da marzo

Sul caso della 29enne scomparsa a marzo la Procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Il ritrovamento

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe stato individuato in un casolare tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno: è in questi luoghi, infatti, che da mesi si cerca la 29enne originaria di Milano, scomparsa da Pontecagnano a marzo.

Secondo quanto ricostruito da Chi l'ha visto, Marzia Capezzuti avrebbe denunciato il compagno per percosse nel 2019.