Omicidio di Marzia Capezzuti, giornaliste e troupe Rai aggrediti a Pontecagnano. «Minacce e sputi»​

Giornaliste e troupe della Vita in Diretta e di Ore 14 sono state oggetto di una aggressione a Pontecagnano, in provincia di Salerno, dove stanno seguendo gli sviluppi sull'omicidio di Marzia Capezzuti. Lo rendono noto l'Usigrai e il cdr della Direzione editoriale per l'offerta informativa. «Con minacce, sputi e spintoni - fanno sapere - si è cercato di fermare chi fa informazione al servizio dei cittadini». Il sindacato dei giornalisti della Rai e il cdr Deoi sono al fianco delle redazioni e dei colleghi e chiedono che vengano fermati i responsabili dell'aggressione.

Il movimento « Giornalisti uniti per la Campania » esprime solidarietà alle giornaliste Barbara Di Palma (La Vita in diretta) e Tatiana Bellizzi (Ore 14) che sono state aggredite oggi a Pontecagnano (Salerno), dove erano impegnate per realizzare un servizio sulla morte di Marzia Capezzuti.