Marianna Manduca, uccisa a Catania dal marito dopo 12 denunce: ora lo Stato risarcisce i figli con 259mila euro

E' stato accolto dalla Cassazione il ricorso dei tre figli di Marianna Manduca - la donna uccisa nel 2002 dal marito che aveva invano denunciato per 12 volte- contro la sentenza d'appello che aveva negato loro il diritto a 259mila euro di risarcimento per la mancata tutela della loro mamma da parte dello Stato. Marianna aveva 32 anni e 3 figli. Viveva a Palagonia, in provincia di Catania, ed è stata uccisa da suo marito Saverio Nolfo il 3 ottobre del 2017. Un femminicidio come ci capita di leggerne tanti, troppi, che era stato annunciato decine di volte dalle minacce, dalle violenze e dallo stalking continuo.

Uccisa dal marito, lo Stato toglie il risarcimento ai figli: «L'avrebbe uccisa lo stesso»

Messina, uccisa dal marito dopo 12 denunce invano: pm condannati

Marianna si era difesa con l'unica arma a disposizione: la denuncia. Dodici denunce protocollate senza che nessuno prendesse provvedimenti, nemmeno quando il marito si pulì le unghie con un coltello a serramanico mostrando il sorriso beffardo di chi avrebbe usato quel coltello per ottenere vendetta. Dopo la causa della famiglia, secondo i giudici l'uomo era talmente determinato nel compiere l'omicidio che lo Stato non avrebbe potuto impedirlo. «Ritiene la Corte che l’epilogo mortale della vicenda sarebbe rimasto immutato», dice la sentenza. Agghiacciante.

Adesso il caso sarà nuovamente esaminato dalla Corte di Appello di Catanzaro designata dalla Cassazione come giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento del verdetto emesso dalla Corte di Appello di Messina il 19 marzo 2019. Con questo verdetto emesso dalla Terza sezione civile in materia di «responsabilità dei magistrati», i supremi giudici hanno accolto il ricorso di Carmelo Calì, il cugino di Marianna Manduca, che ha adottato i tre figli rimasti orfani della mamma e che in loro nome si è costituito in giudizio contro la Presidenza del Consiglio dei ministri che aveva ottenuto la revoca dell'indennizzo con una sentenza che aveva suscitato polemiche e indignazione. Marianna è stata uccisa dal marito Saverio Nolfo, condannato a 21 anni di reclusione in primo grado.

Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA