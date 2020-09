Maria Paola, i funerali a Caivano: Ciro dimesso dall'ospedale per l'ultimo saluto. «Correvamo verso la libertà»

Ciro Migliore, il fidanzato di Maria Paola Gaglione, ha reso omaggio alla salma della giovane, prima che il feretro giungesse a Caivano per i funerali. Ciro ha ottenuto il permesso della Procura ed è stato scortato dalla Polizia. All'esterno della chiesa del parco Verde di Caivano un manifesto inviato dal ragazzo transgender. Pochi minuti fa sono giunti ad affiggere il testo due giovani a bordo di un motorino: ci sono quattro foto dei due giovani insieme, un cuore con i loro nomi e un lungo messaggio d'addio. «Correvamo solo verso la nostra libertà, o almeno credevamo di farlo, verso la nostra piccola grande felicità. Ovunque sarai, il mio cuore sarà lì con te. Ti amerò oltre le nuvole. Ciro».

LEGGI ANCHE Maria Paola, mesi di violenze dal fratello. Le diceva: «Cerca un ragazzo normale»



Le campane suonano a lutto, davanti alla chiesa ci sono circa 200 persone, una piccola parte delle quali si è spostata all'interno, dove i posti sono assegnati con il distanziamento sociale. Una decina di amiche di Maria Paola hanno portato palloncini bianchi. C'è anche il nome di Michele Gaglione tra quelli dei parenti che, sul manifesto funebre affisso all'entrata della chiesa di San Paolo apostolo nel Parco Verde di Caivano (Napoli), annunciano la morte di Maria Paola. A inseguirli era proprio il fratello di Maria Paola, Michele, arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. LEGGI ANCHE Maria Paola Gaglione, Ciro: «Non è stato un incidente, il fratello voleva ammazzarmi»

È arrivata nella chiesa di San Paolo Apostolo, accolta da un commosso applauso, la bara bianca di Maria Paola Gaglione. La bara è interamente bianca a rimarcale la giovanissima età di Maria Paola, che da poco aveva compiuto 18 anni (e non 20 come riferito nei giorni scorsi). Sulla bara sono stati posti dei fiori bianchi accompagnati dalla fascia con la scritta «Mamma e papà». La cerimonia funebre viene presieduta dal parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, don Maurizio Patriciello. È entrata in chiesa sorretta dal marito e da altri familiari Pina Gaglione, madre di Maria Paola.

Ciro a Ogni Mattina: «È stata il mio primo amore»

è stato intervistato da, programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Il ragazzo ha parlato di Maria Paola e della loro storia: «Posso solo dire che noi abbiamo vinto. Anche se non siamo più insieme, abbiamo vinto contro tutti, soprattutto contro la (sua) famiglia, perché non volevano. Per loro non ero un ragazzo».

«È stata il mio primo amore, l'ho conosciuta a 15 anni. Ci vuole tanto coraggio per amare. Abbiamo provatoa spiegare ai familiari di Paola il nostro rapporto, ma per loro eravamo due donne e non avremmo dovuto stare insieme. Mia madre invece no, aveva pianamente accettato Paola».

«Paola mi ha amato per quello che sono, per il cuore, non per il sesso o per l'aspetto. Ci vedevamo di nascosto e solo negli ultimi 23 giorni della nostra storia abbiamo potuto vivere insieme. Ha sfidato tutti per noi. Aspettavamo la sua maggiore età per scappare insieme».

«Amare significa lottare, combattere, perché sennò non si vive e non avere paura di nessuno, ho chiesto di essere dimesso per partecipare al suo funerale, per dirle l'ultima volta che la amo».



Il parroco di Caivano: «Fermare l'odio»

Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, invita a «fermare odio e violenza», che montano «nei comportamenti come sui social» e a non «alzare bandiere ideologiche», poco prima di celebrare i funerali di Maria Paola, la 18enne morta durante l'inseguimento del fratello, contrario alla sua relazione con il compagno transessuale. «Si celebra una Messa funebre, davanti ai genitori, ai fratelli, e io devo annunciare la parola di Dio e pregare. Per o vivi e per i morti».

Il sacerdote, che ha battezzato Maria Paola, insiste sul dolore delle famiglie. Quanto alla reazione «drammatica e sbagliata» del fratello, Don Patricello osserva: «Nella sua testa pensava di salvarla». «Ma se non fermiamo l'odio che dilaga - conclude - non dobbiamo poi meravigliarci di quello che succede».

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA