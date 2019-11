Manovra, ok della Ue con riserva: «Italia a rischio di non conformità»

Via libera della Commissione Ue alla manovra italiana 2020, nonostante per Bruxelles «pone rischi di non rispetto del Patto di stabilità», ovvero potrebbe portare «ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell'obiettivo di medio termine». Inoltre persiste il rischio di «non rispetto del benchmark di riduzione del debito», così come per Belgio, Spagna e Francia, scrive Bruxelles nella sua opinione. La Commissione Ue tornerà a valutare i conti pubblici in primavera.

Gli sforzi necessari per rispettare le regole «non diciamo che vanno fatti subito, rivaluteremo la situazione durante l'anno, e la prossima sessione è in primavera. Se avessimo visto una deviazione grave dalle regole, come l'anno scorso, avremmo chiesto subito una bozza di legge di bilancio aggiornata, ma non è questo il caso ora»: lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis rispondendo a chi gli chiedeva se l'Italia dovesse cambiare subito la manovra.

