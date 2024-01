Fringe benefit, ecco cosa può essere rimborsato

Lunedì 8 Gennaio 2024, 11:24

Per quest’anno la Legge di bilancio ha fissato a 2mila euro la franchigia priva di oneri fiscali che il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti con figli a carico. Innalzata a mille euro per tutti gli altri. Nell’elenco di beni e servizi rimborsabili entrano le utenze domestiche di luce, acqua e gas, le spese per il contratto di locazione e gli interessi sui prestiti per l’acquisto della prima casa. Nodi su tempi e modalità di applicazione