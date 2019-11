Manovra, chiesti dieci giorni di congedo obbligatorio per i papà

Da sette a dieci giorni il congedo parentale obbligatorio per i papà. È una delle proposte su cui punta il Pd per le modifiche alla manovra. Nel pacchetto di una ventina di emendamenti chiave per i Dem anche il finanziamento con 100 milioni l'anno in più per tre anni del Fondo per la non autosufficienza. Si punta anche a favorire l'assunzione di donne vittime di violenza con un finanziamento da 10 milioni e si chiede anche di finanziare con ulteriori 10 milioni l'anno per tre anni il Fondo contro la violenza sessuale e di genere.

Congedo di 10 giorni ai padri ed estensione anche per le mamme: la rivoluzione Bonetti

Congedo paternità di 10 giorni e assegno unico per i figli, Bonetti: «Obiettivo inserirli in manovra»

«Proponiamo l'aumento del congedo, l'incremento delle risorse a favore delle imprese femminili, la conferma anche per il prossimo triennio degli incentivi alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione e condivisione tra vita professionale e vita privata, quelli per i voucher baby sitting per lavoratrici autonome o imprenditoriali. E ancora: risorse per un'offerta formativa universitaria che promuova l'educazione alle differenze di genere, quale strumento per realizzare i principi di uguaglianza e piena cittadinanza». scrive su fb la senatrice pd Valeria Fedeli. «Gli emendamenti che presenteremo alla legge di bilancio vanno esattamente nella direzione di mettere in campo politiche, strumenti e risorse che favoriscano l'ingresso e la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, anche al rientro dalla maternità, la condivisione delle responsabilità di cura, che creino una vera cultura della parità e contrastino ogni forma di violenza». E all'elenco aggiunge: «Proponiamo inoltre di abbassare al 10% l'Iva sui prodotti sanitari e igienici femminili e il rifinanziamento del piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA