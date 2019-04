Mamma esce di casa e scompare. Appello dei familiari di Sandra Cabras: «Non stava bene, aiutateci a trovarla».

Da ieri sera parenti e amici non hanno sue notizie e le forze dell'ordine sono già state allertate. Sandra Cabras, sposata e mamma 41enne di Baunei, in provincia di Nuoro, si è allontanata dalla sua casa con una Modus Grigia argento targata CV570TM e non ha fatto più ritorno. Le ricerche da ieri sera si sono allargate a tutta l'Ogliastra.

«Purtroppo da qualche tempo non gode di piena salute. Le ricerche sono andate vane per tutta la notte. Le forze dell’ordine sono state allertate. Vi chiediamo massima condivisione: chiunque abbia notizie o informazioni utili chiami il 112 o il 113», hanno postato sui social amici e parenti della mamma scomparsa.

