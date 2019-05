Figlia sospesa da scuola, la madre prende a pugni la preside. Salvini: «Va arrestata»

Pugni e lanci di oggetti contro la preside. Appena ha saputo che sua figlia era stata sospesa per 15 giorni, è andata a scuola e ha aggredito la dirigente che l'aveva ricevuta: sono intervenute due volanti della Polizia e il 118 e ora la mamma di un'alunna della scuola professionale Einaudi di Lodi rischia una denuncia. La figlia 17enne, pluriripetente, è stata sospesa «per l'ennesima volta», come racconta il preside dell'istituto Francesco Terracina, e la madre giovedì mattina ha quindi deciso di andare a scuola evidentemente per chiedere spiegazioni. È stata ricevuta dalla docente 63enne che dirige la sede distaccata dell'Einaudi che ha provato a calmarla, ma è invece stata colpita con pugni e anche oggetti. Portata al pronto soccorso, è stata poi dimessa con una prognosi di pochi giorni. All'arrivo della Polizia, la donna era già andata via ma è poi stata rintracciata e identificata e ora rischia una denuncia.

«Arresto immediato per questa “madre” violenta, massima solidarietà agli insegnanti che devono subire l'imbecillità di qualche alunno e, purtroppo, anche di qualche genitore». Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la notizia della vicepreside di Lodi aggredita ieri dalla madre di un'alunna.

«Ecco l'episodio di Lodi dimostra che quello che ho detto ieri in aula su educazione civica è quanto mai attuale: 'Ogni tanto faremmo bene a ricordarla anche a qualche genitorè. C'è molto lavoro da fare...». Così il capogruppo Fi alla Camera Maria Stella Gelmini.

