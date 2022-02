Bressanone, Mamma No Vax positva perde il bambino al settimo mese di gravidanza: «Morte intrauterina», l'Asl indaga

Una donna incinta No Vax positiva al settimo mese di gravidanza perde il figlio. È successo in Alto Adige dove ora l'Azienda sanitaria ha in programma una verifica per stabilire le cause della morte del feto di 7 mesi - che in precedenza era in salute con parametri nella norma - e una possibile correlazione con la positività della mamma che non era vaccinata.

L'accaduto è raccontato dal quotidiano Alto Adige che riporta anche le parole della dottoressa Sonia Prader, primaria del reparto di ginecologia e ostetricia di bressanone. Il caso risale a 2-3 settimane fa, mamma e bimbo erano in ottima salute, salvo la positività al Covid della donna. Poi la morte intrauterina. ora si cercano risposte. A svolgere gli accertamenti sarà il reparto di anatomia patologica dell'ospedale di Bolzano ed è previsto l'esame istologico su bimbo e placenta. «Bisogna capire, in concreto, se la causa del decesso possa essere il Covid. Secondo vari studi scientifici il rischio di imbattersi in casi come questo è 3-4 volte superiore per una mamma non vaccinata», ha spiegato al quotidiano Sonia Prader.

Ancora troppe le donne incinte, secondo la dottoressa, a non essere vaccinate: «Nel Comprensorio sanitario di Bressanone siamo addirittura al 90 per cento. Ritengo possa influire negativamente anche il pensiero austriaco dove le donne in attesa sono esentate dal vaccino». Sicuramente la paura e lo scetticismo rispetto al vaccino spaventano «e non di rado anche ostilità». I motivi scientificamente non hanno ancora risposte certe.«Di sicuro c’è la possibilità di trasmissione del virus dalla madre al feto attraverso la placenta».