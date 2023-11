Venerdì 3 Novembre 2023, 22:48

Non è la prima volta: quando c’è un’alluvione, a morire sono soprattutto i più anziani, perché a volte vivono soli, sono meno rapidi a mettersi al sicuro o forse perché sono esclusi più di altri dalla rete di informazioni che viaggia quasi sempre sui social. A Prato fino a ieri sera si stava cercando Antonio, classe 1939, che ancora guida l’automobile. Si stava spostando dalla zona di Cerreto, quando è sparito. O meglio: la macchina è stata trovata in un fosso, ma di lui non ci sono più tracce.

LA COPPIA

Antonino Madonia aveva 70 anni e nel suo paese, Lamporecchio, 7.500 abitanti in provincia di Pistoia, lo conoscevano tutti, perché prima di andare in pensione era stato macellaio. Al suo fianco, in macchina, c’era la moglie, cinque anni più giovane, Teresa Perone. Quando la coppia è stata sorpresa dalla tempesta, era al telefono con la figlia. Raccontano che Antonino abbia detto: «Qui c’è molta acqua, è una tempesta». L’utilitaria è stata ritrovata, ricoperta dal fango, in un campo tra Lamporecchio e Vinci, in località San Pantaleo, nel Fiorentino, travolta dall’esondazione del Fosso di Greppiano mentre stava attraversando un ponte. I corpi però sono stati individuati successivamente: quello di Antonino era a tre chilometri dalla vettura, quello della moglie era lì vicino, ma inizialmente non era stata vista talmente era ricoperto di fango e vegetazione. Forse hanno provato a mettersi in salvo a piedi, forse sono semplicemente stati catapultati fuori dall’auto e trascinati via dalla forza dell’acqua dopo l’esondazione del torrente.

IL PENSIONATO

Montemurlo è una cittadina di 19mila abitanti, in provincia di Prato, tra le più colpite dalla furia della tempesta Ciaran. Qui le vittime sono due. Alfio Ciolini aveva 85 anni, abitava da solo in una frazione vicino al torrente Bagnolo. Non ha mai voluto abbandonare la sua casa dove ha sempre vissuto, trasferirsi, anche se aveva problemi a camminare. Quando sono arrivati acqua e fango, è stato travolto ed è morto affogato probabilmente in giardino, senza riuscire a raggiungere il piano più alto della sua abitazione. Ha raccontato al sito Fanpage un vicino di casa: «Qui tutti conoscevano Alfio. Tutto a un tratto questa strada è diventata un fiume, il signore anziano, che era un mio amico, non ce l’ha fatta a mettersi in salvo. Noi non lo abbiamo sentito chiedere aiuto, ma comunque sarebbe stato impossibile soccorrerlo, visto che qui c’era un fiume di detriti». Sempre a Montemurlo è morta una ottantaquattrenne, Teresa Pecorelli, che si è sentita male mentre tentava di rimuovere l’acqua dalla sua abitazione. «Sì - racconta il sindaco Simone Calamai - è morta per un malore. Da noi la situazione è molto complicata a Oste di Montemurlo, una frazione, perché c’è ancora acqua nelle strade e nelle case. Ho chiesto l’intervento dell’esercito». Il confine tra chi è morto a causa del maltempo o durante il maltempo è sempre molto labile. A Prato un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita in via di Cantagallo: è rimasto folgorato mentre tentava di togliere la corrente nella sua abitazione, perché temeva un corto circuito a causa degli allagamenti. C’è stata una vittima anche tra gli ospiti delle Rsa, le residenze per gli anziani. In particolare, a Rosignano, in provincia di Livorno, ha perso la vita una donna di 84 anni. I carabinieri stanno indagando per comprendere la dinamica di quando successo visto che l’anziana è stata trovata priva di vita in una stanza invasa da una seconda ondata di piena proveniente da un vicino torrente mentre era in corso il trasferimento di una ventina di ospiti.

APPELLO

Nel conteggio delle vittime c’è chi inserisce una ragazza di 28 anni e un’anziana che si sono sentite male durante la tempesta. Ci sono poi i due dispersi: dell’84enne di Prato, come detto, è stata trovata solo l’auto; a Campi Bisenzio sui social Letizia ha lanciato un appello perché è scomparso il padre, Gianni Pasquini, che era alla guida della sua Opel Crossland. Secondo i carabinieri era diretto nella zona tra via Siena e via Limite a controllare altre vetture.