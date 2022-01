Madre e figlia trovate morte in appartamento, dramma a Chioggia

CHIOGGIA - Madre e figlia trovate morte a Chioggia in un appartamento in via Saloni 41 nel tardo pomeriggio di oggi 13 gennaio. La mamma, Nadia Voltolina, 89 anni, la figlia 50. Indagini da parte della Polizia. Sul posto i Vigili del fuoco. Dalle prime indiscrezioni, ancora tutte da confermare, la madre sarebbe morta alcuni giorni fa per cause naturali, la figlia l'avrebbe vegliata ed oggi è stata ritrovata morta dopo che alcuni conoscenti avevano dato l'allarme non vedendola e non sentendola da giorni.