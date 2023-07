Lupo aggredisce due fidanzati in spiaggia a Vasto Marina, morsi a gambe e braccia. «Lui si è difeso con un lettino»

Una coppia di fidanzatini è stata aggredita da un canide (per molti un lupo) nella notte tra mercoledì e giovedì scorso a Vasto Marina. I due giovani turisti, ambedue di Lucera, in provincia di Foggia, 20 anni lui e pochi di meno lei, si trovavano in spiaggia nei pressi di via Grecale, nella zona meridionale della marina. Erano circa le 4 del mattino e i due stavano passeggiando in riva al mare quando, improvvisamente, la coppia ha visto spuntare un canide che si è avventato contro il ragazzo azzannandolo a entrambe le cosce. Il ragazzo ha immediatamente afferrato un lettino da mare per usarlo come scudo, mentre la fidanzatina è riuscita a fuggire.

Vasto, coppia aggredita in spiaggia da un lupo

Ma l'animale, con uno scatto repentino, si è dato all'inseguimento della ragazza ed è riuscito a morderla all'avambraccio e al gluteo.

I due sono poi riusciti ad allontanarsi dalla spiaggia e, ancora insanguinati, hanno raggiunto la strada e contattato il 118. Portati all'ospedale San Pio da Pietrelcina e sottoposti dai sanitari alle cure del caso, il loro referto medico parla di sei punti alla gamba sinistra e due alla destra per il ragazzo e tre punti sull'avambraccio e quattro sul gluteo per la fidanzata.

