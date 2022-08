Lucca, escursionista 28enne cade e muore sul Monte Macina: era in gita con il fidanzato

Non c'è stato nulla da fare per l'escursionista 28enne di Firenze che oggi, 22 agosto, è precipitata nel vuoto sul sentiero del Monte Macina in Alta Garfagnana, nel comune di Vagli di Sotto (Lucca). La ragazza era sulla cresta del monte con il fidanzato quando per cause ancora da accertare è caduta, precipitando fino al percorso sottostante ed è morta.

La caduta in vetta

La ragazza è precipitata nel vuoto cadendo fino al sentiero sottostante (il 150). Dopo l'impatto ha perso conoscenza. Inutile l'arrivo del soccorso alpino che, dopo aver recuperato il corpo tramite manovere su corda, ha potuto solamente costatarne il decesso. Sul posto anche l'elisoccorso del 118 Pegaso3 da Massa Carrara che ha trasferito la salma.

L'incidente mortale è avvenuto proprio in un giorno in cui i rischi dell'escursionismo "estremo" sono al centro della polemica nel web a causa di un selfie "estremo" scattato da Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza. L'imprenditrice digitale ha pubblicato sui propri profili social un video in cui si vedono i due arrampicati su una roccia, "sospesi" nel vuoto in una scogliera a strapiombo sul mare con una vista mozzafiato. Uno scatto che ha avuto per effetto una pioggia di polemiche: in molti infatti hanno accusato Ferragni e Fedez di essere irresponsabili, in quanto sono seguiti da migliaia di giovanissimi che potrebbero voler imitare simili comportamenti estremi e pericolosi.

Numerosi sono infatti gli incidenti, anche mortali, di turisti e escursionisti che a caccia del selfie perfetto si arrampicano in punti impervi. Da ultimo il caso di Andrea Mazzetto trentenne di Rovigo, che è morto precipitando dallo sperone «Altar Knotto», sull'Altopiano di Asiago (Vicenza) per recuperare il cellulare della fidanzata caduto in un dirupo dopo una serie di selfie.