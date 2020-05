Luca Zaia: «Ricorso per la mancanza di zone rosse in Veneto. App Immuni? Partita male»

«Noi facciamo ricorso perché il decreto è offensivo per i veneti». Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito dell'assenza delle zone rosse regionali tra i destinatari degli aiuti del Dl Rilancio. «Davanti a 200 milioni stanziati - ha aggiunto - non puoi dire che vanno alle zone rosse di tutti tranne che del Veneto, che ha avuto 1.847 morti e 19 mila malati». «L'app nazionale è oggetto dell'incontro tra i presidenti di Regione per capire gli aspetti sperimentali da mandare avanti, purtroppo è partita male come consenso pubblico». A detta di Zaia «si è atteso troppo e lasciato troppo andare la discussione sulle giuste preoccupazioni di privacy e gestione dati. Se non si recupera avrà grosse difficoltà a decollare. Noi come Regione lavoriamo sulla biosorveglianza, non sulla tracciabilità dei contatti», ha concluso.

Luca Zaia: «Regole a breve per gli happy hour». In Veneto 33 nuovi positivi in 24 ore

Per il turismo nella Fase 2 «si va verso uno 'Schengen sanitariò, e se è sostenibile penso che non ci siano limiti rispetto alle quarantene». Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia. «Se chi arriva ha già fatto il tampone - ha aggiunto Zaia - potremmo non far fare la quarantena. Stiamo parlando di impatti impressionanti dall'estero, la diagnostica sui turisti esteri sarebbe impossibile. Spero in uno Schengen sanitario, e che il Ministero degli Esteri faccia una parte importante sui tavoli internazionali. Spero che si finisca di leggere di corridoi che non riguardano l'Italia. Pensare che Germana e Austria facciano un corridoio turistico sulla Croazia e non sulla destinazione tradizionale, è incredibile».

«Tutti rilevano nelle piazze italiane un clima di festa, di liberi tutti, ce l'abbiamo fatta.Con i presidenti di Regione siamo preoccupati, perché il rischio di reinfezione è alto. La maggioranza rispetta le regole, ma dobbiamo preoccuparci del “rumore dell'albero che cade”». «Siamo attenti a vedere il modello matematico - ha proseguito - e l'evoluzione in 10 giorni, per capire quel che sta succedendo, con un aumento di ricoveri dovremmo ripensare a chiusure, a restrizioni, anche a fare quarantene su focolai evidenti, con due-tre individui nella stessa località. Invito a fare sacrifici almeno fino al 2 giugno», ha concluso.



