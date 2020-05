Luca Zaia: «Veneto dimenticato nel Dl Rilancio, faremo ricorso». Oggi solo 8 positivi

questo decreto verrà buttato nel cestino e dovrà essere riscritto, perché a mio avviso è assolutamente imbarazzante»

«Abbiamo dato incarico già oggi al professor Bertolissi», ha annunciato Zaia. Nella prima stesura del Dl Rilancio, ha riepilogato il governatore, «c'è stata una dimenticanza delle zone rosse venete, dopodiché il decreto viene bollinato e diventa legge. Poi in maniera irrituale, e gli esperti giuristi dicono di non aver mai visto una cosa del genere, con un comunicato 'errata corrigè si mette in Gazzetta un nuovo testo, e noi siamo scomparsi». Zaia ha quindi specificato che «noi non abbiamo solo Vò, abbiamo Treviso, Venezia e Padova. Quelle sono le famose tre zone rosse istituite l'8 marzo, che arrivano in coda ai 10 Comuni del Lodigiano, alle province di Brescia e Bergamo, Lodi e Piacenza. Dopo 24 ore da quell'8 marzo l'Italia diventa tutta zona rossa, ma nessuno ha revocato le nostre, che vanno a braccetto con quelle lombarde. Il Decreto dice che deve essere stata zona rossa almeno per 30 giorni; le zone rosse sono state revocate il 13 aprile. Per magia - ha concluso - sono sparite le zone del Veneto e sono rimaste quelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia».

«Noi facciamo ricorso perché il decreto è offensivo per i veneti». Lo ha affermato il presidente del Veneto,, a proposito dell'assenza delle zone rosse regionali tra i destinatari degli aiuti del Dl Rilancio. «Davanti a 200 milioni stanziati - ha aggiunto - non puoi dire che vanno alle zone rosse di tutti tranne che del Veneto, che ha avuto 1.847 morti e 19 mila malati: