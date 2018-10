Sparò ai migranti, pm chiede 12 anni. Traini: «Scusate, non sono razzista»

«Scusate, ho sbagliato». Lo ha detto Luca Traini, autore del raid a colpi di pistola contro migranti a Macerata il 3 febbraio scorso, durante il processo con rito abbreviato (a porte chiuse) in Corte d'Assise.

Un pentimento che almeno per ora non sembra avere convinto la pubblica accusa che che chiesto dodici anni di carcere per i reati di strage aggravata dall'odio razziale e porto abusivo d'arma. Questa la richiesta di condanna espressa dal procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio. Partendo da una pena di 22 anni, la Procura arriva alla richiesta di 12 anni tenendo conto delle attenuanti generiche per l'imputato e della riduzione di un terzo della condanna per il rito abbreviato.

«Non provo alcun odio razziale - ha aggiunto leggendo frasi scritte su fogli - volevo fare giustizia contro pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell'immigrazione: anche la mia ex fidanzata assumeva sostanze. In carcere ho maturato una nuova cognizione dei fatti».



Il 29enne di Tolentino è accusato di strage aggravata dall'odio razziale, tentato omicidio plurimo, danneggiamento e porto abusivo d'arma. Traini, che si bardò con una bandiera tricolore e fece il saluto romano prima di 'arrendersì ai carabinieri davanti al Monumento ai Caduti in piazza della Vittoria, disse che voleva vendicare la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta e pezzi: per il massacro è detenuto il pusher nigeriano Innocent Oseghale.

