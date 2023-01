Litiga con la suocera per il nome del figlio e le incendia il furgone: denunciato 22enne a Napoli

Avrebbe voluto dare a suo figlio, prossimo alla nascita, il nome di suo padre, secondo un'antica tradizione ancora viva in Campania. Non erano dello stesso avviso la moglie e la suocera che avevano avevano pensato ad altro nome. I toni si sono surriscaldati tanto che è successo l'imprevedibile.



Dinanzi alle resistenze della suocera - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - l'uomo, un 22enne di Brusciano (Napoli) ha avvisato la donna minacciandola di dare fuoco al furgone della stessa. Mezzo che poco dopo è andato in fiamme.

A subirne le conseguenze però anche l'auto di una casalinga totalmente estranea alla famiglia, sfortunatamente parcheggiata a pochi passi. I carabinieri della locale caserma hanno avviato un'indagine su quell'incendio e in poco tempo hanno ricostruito l'accaduto. Il futuro padre ora dovrà rispondere di di danneggiamento seguito da incendio.