Violenta lite al bar, pensionato crolla a terra e muore mentre chiama il 113: fermato un 58enne

VENEZIA - Lite sfociata in tragedia nella notte a Cavarzere: due uomini sono venuti alle mani all'esterno di un bar. I due, uno di 79 anni e l'altro di 58, si sono scambiati alcuni spintoni e insulti davanti al locale. Ad avere la peggio è stato il più anziano, anche se non è chiaro se il decesso non è chiaro se direttamente collegato alla lite.



Fatto sta che il 79enne - del quale non è ancora stato reso noto il nome - si è ripreso ma poco dopo sarebbe caduto a terra, da solo. Sono stati allertati i soccorsi ma non c'era più nulla da fare. È solo la prima ricostruzione dell'episodio, su cui indagano i carabinieri.



Non è escluso che l'altro contendente posssa essere accusato di omicidio. L'uomo di 58 anni è stato infatti fermato dai carabinieri.



I militari sentiranno i testimoni che hanno assistito alla scena. Ultimo aggiornamento: 10:42