Liguria, nel week end pedaggi cancellati su 150 chilometri dopo il caos manutenzione

Esenzione da pedaggio su 150 chilometri di autostrade della Liguria. Lo ha annunciato Autostrade per l'Italia, dati i rilevanti disagi sulle tratte liguri generati dalla concentrazione di attività di ispezione e manutenzione delle gallerie necessaria per ottemperare alle prescrizioni del Mit di fine maggio. «Stabilita quindi da oggi un'ulteriore estensione delle esenzioni tariffarie rispetto a quelle già in essere dallo scorso 2 giugno», comunica Autostrade.

I tratti interessati sono quelli tra Lavagna e Genova Ovest, Varazze-Genova Aeroporto e Ovada-Genova. Dal 10 luglio sulle tratte autostradali gestite da Aspi è «prevista fase più stabile, a seguito della riduzione del numero dei cantieri. Effetti su viabilità in progressivo miglioramento entro fine luglio», comunica Autostrade. Entro le ore 6 di domattina, comunica Aspi, «grazie all'intenso lavoro di manutenzione svolto dalle maestranze, saranno riaperte 10 gallerie: 7 sulla A26 e tre sull'A12. La notte tra sabato 4 luglio e domenica 5 luglio saranno invece riaperte altre tre gallerie in A26 e tra il 5 e il 7 luglio riapriranno in A12 sei tunnel. Il 10 luglio infine sarà nuovamente percorribile la galleria Risso in A26.

