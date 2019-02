Lecce, l'impalcatura cede per il vento: operaio precipita e muore

Ultimo aggiornamento: 13:55

Incidente sul lavoro questa mattina a Monteroni (Lecce) dove un uomo di Arnesano, Roberto Pulli di 56 anni, è precipitato da un'impalcatura mobile mentre lavorava al cantiere per la ristrutturazione di un immobile.L'uomo si trovava al secondo piano, dove stava eseguendo dei lavori edili, quando a causa di un forte colpo di vento l'impalcatura ha ceduto ed è crollata e l'operaio ha fatto un volo di circa 9 metri precipitando al suolo.Purtroppo per l'uomo la caduta non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo per le ferite riportate. Con lui c'era anche un secondo operaio che per fortuna non si trovava sull'impalcatura al momento dell'incidente. La tragedia è avvenuta alle 10.30 circa all'angolo tra viale Trieste e via Cesare Battisti.