Lecce, duplice omicidio in condominio: uccisi l'arbitro Daniele De Santis e una donna

Omicidio in Puglia. Due morti accoltellati a Lecce, vicino alla stazione ferroviaria. Dalle prime notizie trapelate, un violento scontro si è verificato in un condominio di via Montello, strada che incrocia viale Gallipoli. Una lite è degenerata e due persone, un uomo e una donna, sono morte. L'uomo sarebbe un arbitro di calcio: si tratterebbe di Daniele De Santis, 33 anni, direttore di gara spesso impegnato in Serie C. La donna è Eleonora Manta.

De Santis, 33 anni di Lecce, è conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro di calcio ed aver diretto in Lega Pro. Nel 2017 ha esordito in serie B col ruolo di quarto uomo in Pisa-Benevento. Sul posto si è recato il procuratore capo Leonardo Leone De Castris.





Sul posto, le pattuglie della polizia. Ancora ignote le cause del duplice omicidio che ha macchiato di sangue questa notte, con la città intera a seguire lo spoglio delle schede per le elezioni regionali e il referendum. All'arrivo del 118, i due erano già morti: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Un uomo sarebbe stato visto allontanarsi da via Montello.

