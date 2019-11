Varese, ristruttura la casa della figlia con i fondi della municipalizzata: arrestato dirigente

Ennesima truffa ai danni di un ente pubblico. A Castellanza, un piccolo comune italiano di 14 352 abitanti della provincia di Varese in Lombardia, è stato arrestato il direttore generale di una societa municipalizzata con l'accusa di truffa aggravata ai danni di ente pubblico e peculato, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Busto Arsizio. Tra le accuse, quella di aver caricato sui costi aziendali i lavori di ristrutturazione di casa di sua figlia. Indagati per concorso in peculato anche una farmacista di e un imprenditore di Legnano (Milano).

Alla direzione della Csp di Castellanza, il direttore generale arrestato stamane dai carabinieri, secondo le indagini, oltre a caricare 13 mila euro di costi per il restauro della casa della figlia alla società, avrebbe anche fatturato 50 ore lavorative mai svolte alla titolare di una farmacia del medesimo comune. La donna è ora indagata per truffa aggravata in concorso. Indagato in concorso per peculato anche un imprenditore 61enne, titolare di una ditta di infissi di Legnano, il quale avrebbe emesso alcune fatture per lavori di manutenzione relativi ad immobili di proprietà della Csp, quando invece sarebbero serviti a installare i serramenti nuovi in casa della figlia del dirigente.

L'indagine è partita lo scorso aprile dalla denuncia di una dipendente della municipalizzata, che si occupa dei servizi pubblici locali, tra cui servizi farmaceutici e cimiteriali, gestione e manutenzione di centri sportivi, del patrimonio immobiliare e delle mense scolastiche.

