Si amplia la lista dei soggetti che potranno prenotare il vaccino per contrastare il coronavirus. Come ha annunciato l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, «per i pazienti estremamente vulnerabili saranno 3 i canali di presa in carico». Dove? «Attraverso le strutture dove sono assistiti per le cure e le terapie, attraverso prenotazione online e attraverso i medici di medicina generale, con cui venerdì abbiamo concluso un accordo, che potranno vaccinare i loro assistiti con Pfizer».

Da questa settimana sarà attiva anche la possibilità di prenotare il vaccino per la popolazione dai 65-64 anni e dai 79-78 anni.

Chi potrà prenotare

Soggetti estremamente vulnerabili. Per i soggetti estremamente vulnerabili, sono attive 3 modalità dove potranno vaccinarsi:

attraverso le strutture dove sono in carico per le cure e le terapie, da subito;

attraverso il medico di famiglia, da subito;

attraverso la prenotazione online, attiva da giovedì 4 marzo con i codici esenzione per patologia.

La prenotazione online riguarda i pazienti titolari dei seguenti codici esenzione:

Fibrosi Polmonare idiopatica . Codice esenzione: RHG010 Fibrosi Polmonare idiopatica

. Codice esenzione: Fibrosi Polmonare idiopatica Sclerosi multipla . Codice esenzione: 046.340 Sclerosi multipla

. Codice esenzione: Sclerosi multipla Miastenia gravis. Codice esenzione: RFG101 Miastenia gravis

Codice esenzione: Miastenia gravis Patologie neurologiche disimmuni . Codice esenzione: RF0180 Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante; RF0181 Neuropatia motoria multifocale; RF0182 Sindrome di Lewis-Sumner; RF0183 Sindrome di Guillan Barrè

. Codice esenzione: Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante; Neuropatia motoria multifocale; Sindrome di Lewis-Sumner; Sindrome di Guillan Barrè Fibrosi Cistica. Codice esenzione: 018.277.0 Fibrosi Cistica

Codice esenzione: Fibrosi Cistica Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica. Codice esenzione: 008.571.2 Cirrosi epatica alcolica; 008.571.5 Cirrosi epatica senza menzione di alcol; 008.571.6 Cirrosi biliare

Codice esenzione: Cirrosi epatica alcolica; 008.571.5 Cirrosi epatica senza menzione di alcol; Cirrosi biliare Pazienti affetti da talassemia. Codice esenzione: RDG010 Talassemie

Codice esenzione: Talassemie Sindrome di Down. Codice esenzione: 065.758.0 Sindrome di Down

Per la prenotazione sarà necessario il codice esenzione e la tessera sanitaria.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla prima disponibilità utile.

I genitori/caregiver dei soggetti in Assistenza Domiciliare Integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistitita possono prenotare la vaccinazione attraverso il numero 06164161841a partire delle 7:30 del 04/03/2021.

Popolazione fascia 79-78 anni

Da venerdì 5 marzo le persone nate negli anni 1942 e 1943 potranno prenotare qui il proprio vaccino anti COVID-19.

Per la prenotazione sarà necessaria la tessera sanitaria.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla prima disponibilità utile.

Popolazione fascia 65-64 anni

Da lunedì 8 marzo le persone nate negli anni 1956 e 1957 potranno prenotare la vaccinazione, oltre che dal proprio medico di medicina generale, anche online.

Per la prenotazione sarà necessaria la tessera sanitaria.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla prima disponibilità utile.

