Emanuele Crialese, il regista di Respiro, Nuovomondo e Terraferma è pronto per girare il nuovo film e cerca a Latina giovanissimi per alcune parti principali di L'immensità prodotto da Wildside e che ha come protagonista l'attrice premio Oscar Penélope Cruz. Lo annuncia la Latina Film Commission «Siamo alla ricerca una ragazzina tra i 10 e i 13 anni, un bambino tra gli 8 e gli 11 anni e una bambina tra i 6 e i 9 anni . spiega Rino Piccolo - Il provino consisterà in una breve videointervista. Non è richiesta alcuna esperienza cinematografica pregressa».

I casting si svolgeranno presso la sede di Latina in Expo Latina, (l'ex Rossi Sud, sulla Strada Statale 156 dei Monti Lepini) il primo e il due marzo dalle 14.30 alle 18. Per partecipare è necessario presentarsi con la liberatoria scaricabile su www.wildside.it/casting-immensita/ e dovrà essere compilata e firmata da entrambi i genitori o da chi fa le veci del minore interessato e consegnata al momento del casting.

«E' una storia tutta italiana ambientata negli anni '70 a Roma dove la protagonista Clara, interpretata da Penelope Cruz, vive con i suoi figli i cambiamenti che toccano il Paese in quel decennio», ha spiegato lo stesso regista lo scorso settembre. E ora il progetto prende vita a cominciare dai casting che si terranno tra pochi giorni a Latina.

Ancora non si sa se alcune delle scene del film saranno girate nel capoluogo pontino. Rino Piccolo non conferma e non smentisce, ma certo si augura che possa accadere: «Al momento non abbiamo firmato nulla, la speranza ovviamente è che si possa realizzare, ma non abbiamo alcuna certezza. L'unica è quella dei casting per i quali abbiamo già ricevuto molte richieste», conclude.

Francesca Balestrieri

